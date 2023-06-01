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15:29, 1 июня 2023Силовые структуры

Глава УМВД по Липецкой области подал рапорт об отставке

МВД России: начальник УМВД по Липецкой области Олег Латунов подал рапорт об отставке
Олег Латунов

Олег Латунов. Фото: УМВД России по Липецкой области

Начальник УМВД России по Липецкой области генерал-майор полиции Олег Латунов подал рапорт об отставке. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу МВД России.

По данным ведомства, 30 мая на заседании коллегии МВД РФ о личном составе обсуждался вопрос проверок территориальных органов МВД. Глава ведомства Владимир Колокольцев высказался о системных просчетах руководства УМВД России по Липецкой области в организации работы по профессиональной подготовке.

После этого 31 мая Латунов подал рапорт.

Ранее стало известно, что 45-летний заместитель директора Росгвардии генерал-лейтенант Роман Гаврилов, курирующий в ведомстве собственную безопасность и спецназ, написал рапорт об отставке по выслуге лет. Причина, из-за которой офицер решил уволиться со службы, неизвестна. Информацию о подаче им рапорта подтвердил депутат Госдумы Александр Хинштейн, в прошлом советник главы Росгвардии.

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    Екатерина Власова
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