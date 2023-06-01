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08:31, 1 июня 2023Силовые структуры

Директор турагентства обманула клиентов и получила срок

В Иркутской области директор турагентства получила 4 года за 7 обманутых клиентов

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Иркутской области директора турагентства из Братска приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 годы гендиректор присвоила деньги семи клиентов, желавших через подконтрольную ей фирму приобрести турпутевки. Общая сумма похищенного превышает 700 тысяч рублей. На имущество аферистки наложили арест.

Ранее в апреле российских туристов предупредили о самых популярных схемах мошенничества на отдыхе.

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    Владимир Седов
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