Директор турагентства обманула клиентов и получила срок

В Иркутской области директор турагентства получила 4 года за 7 обманутых клиентов

В Иркутской области директора турагентства из Братска приговорили к четырем годам колонии общего режима. Об этом в четверг, 1 июня, сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, в период с 2019 по 2022 годы гендиректор присвоила деньги семи клиентов, желавших через подконтрольную ей фирму приобрести турпутевки. Общая сумма похищенного превышает 700 тысяч рублей. На имущество аферистки наложили арест.

Ранее в апреле российских туристов предупредили о самых популярных схемах мошенничества на отдыхе.