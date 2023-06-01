Россиянин представился полицейским и забрал у мужчины 100 тысяч рублей

Житель Удмуртии притворился полицейским и похитил у прохожего на улице 100 тысяч рублей

Ранее судимого жителя Удмуртии задержали за разбой. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.

По данным ведомства, мужчина подошел на улице к 41-летнему прохожему и представился полицейским из отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. При этом удостоверения он не предъявил. После этого он потребовал, чтобы гражданин выложил на скамейку все свои вещи якобы для проверки документов.

Заметив среди вещей деньги, лжеполицейский схватил их и побежал. Потерпевший догнал подозреваемого и попытался отобрать купюры, однако тот достал нож, избил его и скрылся.

Тогда мужчина пошел в полицию и сказал дежурному о том, что сотрудник МВД забрал его деньги. Вскоре после этого правоохранители вышли на след фигуранта и задержали его. Выяснилось, что ранее он был судим за незаконный оборот наркотиков. Теперь ему грозит 10 лет колонии.