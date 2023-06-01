Швеция заявила о победе России при затягивании вступления Стокгольма в НАТО

Глава МИД Швеции заявил о победе России при затягивании вступления Стокгольма в НАТО

Затягивание вступления Стокгольма в НАТО следует рассматривать как победу России. Об этом заявил глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем, передает ТАСС.

Министр подчеркнул, что любые действия стран альянса, которые создадут препятствия для вступления Швеции, станут победой для российского президента Владимира Путина. Он призвал Турцию и Венгрию одобрить заявку королевства.