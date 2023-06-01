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20:48, 1 июня 2023Забота о себе

Сексолог назвала продукты для потенции и секса «как у Аль Пачино»

Сексолог: чтобы заниматься сексом до 80 лет, как Аль Пачино, нужно употреблять мидии

Фото: Kaspars Grinvalds / Shutterstock / Fotodom

Чтобы заниматься сексом до 80 лет и дольше, мужчинам и женщинам нужно употреблять в пищу определенные блюда, считает сексолог Александра Миллер. Поддерживающие потенцию до старости продукты она назвала в беседе с NEWS.ru.

По мнению Миллер, 83-летний Аль Пачино, который в четвертый раз станет отцом, мог употреблять в достаточном количестве морепродукты, а также, возможно, вел здоровый образ жизни. «Либидо, мужское здоровье можно поддерживать употреблением морепродуктов: мидий, ежей, моллюсков, всего, что водится в морях и океанах, они способствуют высокому либидо. И мужскому, и женскому», — объяснила она. Сексолог добавила, что на хорошую форму Аль Пачино могли повлиять отсутствие стрессов и хороший сон.

Врач подчеркнула, что у многих мужчин сперматозоиды сохраняют активность едва ли не до конца жизни, и фертильность Аль Пачино может быть обусловлена здоровьем его организма. «Активность не всегда зависит от возраста, бывает, что и в 25 у мужчин с этим проблемы», — заключила Миллер.

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    Александра Лисица
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