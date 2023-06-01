Россиянам рассказали об идеальной продолжительности прелюдии для яркого секса

Сексолог Елена Малахова: у каждого человека свои требования к предварительным ласкам

У каждого человека имеются свои требования к предварительным ласкам, считает врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международного Академии Сексологии Елена Малахова. В беседе с «Лентой.ру» она рассказала россиянам, как разогреться для яркого секса.

Бытует мнение, что прелюдия необходим только женщинам, говорит сексолог. Однако, по ее словам, в предварительных ласках нуждаются и мужчины. Продолжительность идеальной прелюдии может быть разной. Для кого-то достаточно пары минут, кто-то нуждается в 20-минутной стимуляции, а кто-то считает, что к вечернему сексу нужно готовиться едва ли не с утра, продолжила Малахова.

Она отметила, что у каждого человека своя половая конституция, по-своему расположенные эрогенные зоны и то, что «включает» эти зоны (стимуляция, прикосновения) и другие особенности психосексуальности.

Прелюдия должна быть достаточной по времени, чтобы произошло возбуждение. Каждый человек должен знать свои ритмы сексуальности. Изучить их можно только опытным путем. Если у вас сильная половая конституция, вам не понадобится долгая прелюдия. Гендерной разницы в данном случае нет. И, кстати, не всем нужны долгие ласки, многие заводятся быстро Елена Малахова сексолог, психотерапевт

Если же у человека от природы низкое либидо, то ему необходим терпеливый партнер, готовый выделить на это время, рассказала Малахова. Она считает, что долгая прелюдия необходима для мужчин и женщин, имеющих сексуальные проблемы (вагинизм, диспареуния, синдром тревожного ожидания сексуальной неудачи). Долгая прелюдия входит в обязательную рекомендацию терапии для таких людей.

«Идеальной для всех продолжительности прелюдии для суперсекса не существует. Стоит ориентироваться на то время, которое подходит именно для ваших сексуальных предваряющих ласк», — подвела итог собеседница «Ленты.ру».

Ранее Елена Малахова перечислила идеальные позы для пассивного секса. Она отметила, что идеальной является миссионерская поза.