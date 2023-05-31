Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
08:42, 31 мая 2023Забота о себе

Россиянам рассказали о позах для пассивного секса

Сексолог Малахова назвала позы наездницы и миссионерскую идеальными для пассивного секса

Фото: Gengwit Wattakawigran / Shutterstock / Fotodom

Позы наездница и миссионерская идеально подходят для пассивного секса, считает врач-сексолог, психотерапевт, преподаватель Международной академии сексологии Елена Малахова. Об этих и других позициях для ленивого секса она рассказала россиянам в беседе с «Лентой.ру».

Идеальные позы для ленивого секса — те, в которых один из партнеров максимально расслаблен, а основную «работу» выполняет второй партнер, пояснила Малахова. Классическим вариантом среди ленивых поз она назвала «миссионерскую» для женщины и позу «наездница» для мужчины. Удобным вариантом для пассивной позиции партнерши также является поза «ложки», в которой активность женщины сведена к нулю, так как двигается только мужчина.

«Офицерская» поза, когда женщина сильно согнутые ноги закидывает на плечи партнера, тоже обеспечивает ей пассивную позицию. В этой позиции мужчина должен быть осторожен, так как глубокое проникновение может причинить боль партнерше

Елена Малаховасексолог, психотерапевт

Секс лежа на боку лицом друг к другу не требует от любовников большой активности, но в то же время интимность позиции позволяет создать более доверительную атмосферу, если партнеры смотрят друг другу в глаза, добавила Малахова.

Материалы по теме:
Неосновной инстинкт. Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
Неосновной инстинкт.Как стресс меняет отношение россиян к сексу и почему он действует на всех по-разному?
3 апреля 2022
«Для многих это все еще табу» Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
«Для многих это все еще табу»Россияне говорят о сексе с кем угодно, кроме партнера. Почему они боятся своих желаний?
5 февраля 2022

Поза «69» — максимально ленивый формат сексуального общения для влюбленных, гарантирующий полноту ощущений. Также, по словам сексолога, интересным вариантом для ленивого секса может стать поза, в которой оба партнера лежат на боку перпендикулярно друг к другу, при этом женщина обхватывает мужчину ногами в районе талии. В этой позе партнеры могут наблюдать друг за другом, что добавляет остроты удовольствию, заключила Малахова.

Ранее психолог Алена Май назвала причины ссор и угасания страсти в отношениях и способы избежать этого. Она отметила, что реанимировать долгие отношения помогут свидания и ролевые игры.

Что думаешь? Оцени!
    Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
    Вера Владзиевская
    Обсудить
    Последние новости
    Появились подробности об атаковавшем нефтеперерабатывающий завод на Кубани дроне
    В США осудили неудачный пуск военного спутника КНДР
    Кандидат в президенты США начал избирательную кампанию с нападок на Трампа
    Граничащий с Украиной российский регион атаковали дронами-камикадзе
    Беспилотник упал в находящемся в 90 километрах от Украины белгородском СНТ
    Денежные переводы россиян в Казахстан сократились почти вдвое
    Польша нашла выгоду для бюджета в конфликте на Украине
    Россиянам рассказали о позах для пассивного секса
    Россиянам дали совет по установке кондиционера
    В США назвали Китай новым мировым лидером
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.