Названы причины ссор и угасания страсти в отношениях и способы избежать этого

Психолог Май: реанимировать долгие отношения помогут свидания и ролевые игры

Реанимировать долгие отношения и избежать ссор и угасания страсти партнеры смогут, если будут прислушиваться друг к другу, уверена семейный психолог-консультант Центра сексуального образования Secrets Алена Май. О некоторых других способах преодолеть кризис в браке она рассказала «Ленте.ру».

Наиболее частыми причинами конфликтов в браке Май назвала несовпадение во взглядах на жизнь, бытовые разногласия, большое количество работы, а также сексуальную неудовлетворенность. Однако справиться с угасанием страсти и проблемами в быту можно, если не пытаться переделать партнера, считает психолог. Вместо этого гораздо продуктивнее будет пытаться отыскать золотую середину и прислушиваться к желаниям друг друга. Также помогут воскресить страсть ролевые игры и планирование свиданий, добавила психолог.

Обязательно разделите обязанности по дому – это позволит избежать накопления недовольства из-за усталости от бытовых проблем. Вместе с тем парам надо вспомнить, чего начинались их отношения. Практикуйте романтические свидания, даже если состоите в очень длительных отношениях: вместе гуляйте, практикуйте ролевые игры — да-да, это отличный способ «реанимировать» брак и придать пикантности сексу Анастасия Май семейный психолог

Нелишним будет и найти совместное увлечение, предложила Май. По ее мнению, это могут быть спорт, танцы, обучение чему-то новому или совместные походы в кино. По словам психолога, время, проведенное вместе за любимым делом, невероятно сближает и позволяет парам почувствовать, что оба человека не просто живут на одной территории, но еще и «горят» одними и теми же мечтами и целями.

Ранее британский сексолог Трэйси Кокс перечислила характерные симптомы серьезных проблем в браке. По ее мнению, о кризисе в отношениях среди прочего могут свидетельствовать нежелание целоваться в губы и отсутствие секса.