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09:35, 15 мая 2023Забота о себе

Сексолог перечислила характерные симптомы серьезных проблем в браке

Сексолог Кокс: нежелание целоваться в губы и заниматься сексом говорит о проблемах в браке

Фото: Alvin Mahmudov / Unsplash

О серьезных проблемах в браке говорит нежелание целоваться в губы, отсутствие секса и ряд других характерных симптомов, уверена британский сексолог Трэйси Кокс. Она перечислила их в авторской колонке для издания Daily Mail.

Кокс отметила, что отличающиеся темпераменты — одна из самых распространенных проблем в отношениях, но есть большая разница между несовпадением сексуальных потребностей и полным отсутствием желания заниматься сексом с партнером или даже прикасаться к нему.

Отношения без секса — это дружба. Некоторые пары прекрасно функционируют в отношениях без интимной близости, но вы оба должны быть довольны таким положением дел

Трэйси Кокссексолог

Любящие друг друга люди не могут обходиться без тактильного контакта друг с другом, отметила сексолог. При этом поцелуи должны длиться шесть секунд и дольше, а половые контакты — быть регулярными.

Еще одним тревожным сигналом Кокс назвала неумение слышать друг друга и договариваться в конфликтных ситуациях.

По ее словам, уход от взаимодействия с партнером называется обструкцией. Люди склонны отстраняться друг от друга, если чувствуют себя настолько взволнованными и переполненными эмоциями, что неспособны реагировать рационально. Однако если человек спокойно обсуждает только бытовые вопросы и всегда замыкается в себе во время ссор и попыток решить проблему, это значит, что он возводит внутреннюю стену между собой и партнером.

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Тотальное несогласие в вопросах воспитания детей и нежелание разделять обязанности по дому, по мнению Кокс, также указывают на проблемы. Если супруги не готовы договариваться и действовать как единая команда, это в конце концов может привести к расставанию.

Кокс советует партнерам насторожиться, если они проводят все свободное время порознь, перестали делиться друг с другом горестями и радостями и забыли, когда в последний раз вместе смеялись над чем-то.

Ранее Кокс раскрыла способы быстро доставить удовольствие партнеру. По ее мнению, совместный просмотр порно и непристойные беседы помогут ускорить достижение оргазма.

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Наталья Обрядина
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