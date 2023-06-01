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18:07, 1 июня 2023Из жизни

Женщина доверилась указаниям навигатора и утопила машину

Автомобилистка из США последовала указаниям навигатора и утопила машину в водах гавани

Кадр: Island Forged / YouTube

Туристка в американском городе Каилуа-Кона, штат Гавайи, последовала указаниям навигатора и случайно утопила машину в гавани. Об этом сообщает Hawaii News Now.

Женщина по ошибке заехала на автомобиле в воды гавани Хонокохау, следуя указаниям GPS-навигатора. Она сумела выбраться из машины, когда та уже шла на дно. Очевидцы удивились неторопливости водительницы, которая прежде чем покинуть тонущее транспортное средство успела собрать все свои вещи.

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Один из свидетелей происшествия доставил автомобилистку к берегу на лодке. В результате произошедшего никто не пострадал. Позже автомобиль был поднят со дна. Туристка рассказала полиции, что доверилась данным навигатора, который указал на поворот к пирсу для лодок. После этого она и оказалась в воде.

Ранее сообщалось, что в английском городе Рипон бригада спасателей достала из реки фургон, который водитель загнал в водоем по указанию навигатора. В дорогостоящей спасательной операции участвовали двадцать специалистов.

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    Алиса Дмитриева
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