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14:33, 1 июня 2023Мир

Нарышкин обвинил США и ЕС в дестабилизации ситуации поддержкой конфликта

Глава СВР РФ Нарышкин: США и ЕС дестабилизируют ситуацию, поддерживая конфликт на Украине

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

США и ЕС дестабилизируют ситуацию на Украине, поддерживая конфликт в регионе в горячей фазе. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ, сообщает РИА Новости.

«Серьезное дестабилизирующее влияние на обстановку оказывает стремление Вашингтона и европейских столиц путем финансовой и военной поддержки Киева удержать ситуацию в горячей фазе», — отметил он.

Ранее Нарышкин уличил США в подготовке диверсий против России на военной базе в Сирии. По его словам, Вашингтон готовит боевиков к провокациям не только на сирийской территории, но теперь и в регионах России.

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    Семен Александров
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