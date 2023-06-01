Нарышкин обвинил США и ЕС в дестабилизации ситуации поддержкой конфликта

Глава СВР РФ Нарышкин: США и ЕС дестабилизируют ситуацию, поддерживая конфликт на Украине

США и ЕС дестабилизируют ситуацию на Украине, поддерживая конфликт в регионе в горячей фазе. Об этом заявил глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб стран-членов СНГ, сообщает РИА Новости.

«Серьезное дестабилизирующее влияние на обстановку оказывает стремление Вашингтона и европейских столиц путем финансовой и военной поддержки Киева удержать ситуацию в горячей фазе», — отметил он.

Ранее Нарышкин уличил США в подготовке диверсий против России на военной базе в Сирии. По его словам, Вашингтон готовит боевиков к провокациям не только на сирийской территории, но теперь и в регионах России.