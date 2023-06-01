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20:07, 1 июня 2023Мир

Макрон прокомментировал возможность разговора с Путиным

Президент Франции Макрон допустил возможность новых разговоров с Путиным
Эмманюэль Макрон

Эмманюэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность новых разговоров с российским лидером Владимиром Путиным, передает РИА Новости.

«Вы знаете, что с самого начала украинского конфликта мне довелось неоднократно разговаривать с президентом Путиным. Если такая возможность представится, я этого не исключаю», — сказал он.

Кроме того, он заверил, что Париж всегда готов к обсуждениям со всеми партнерами.

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    Виктория Кондратьева
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