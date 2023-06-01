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16:24, 1 июня 2023Культура

София Ротару прервала общение с Лаймой Вайкуле из-за «длинного языка» артистки

Бывший директор Софии Ротару: певица не общается с Лаймой Вайкуле из-за ее длинного языка

Фото: Екатерина Лызлова / РИА Новости

Украинская певица София Ротару перестала общаться с латвийской артисткой Лаймой Вайкуле из-за ее «длинного языка». Об этом в беседе с изданием «Московский комсомолец» рассказал известный промоутер и бывший директор Ротару Сергей Лавров.

По его словам, Ротару не хочет разговаривать с певицей. «У Вайкуле язык длинный. Чуть что ей скажут, это тут же становится всем известно», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Вайкуле позвала украинских артистов на музыкальный фестиваль «Рандеву», который состоится в Юрмале этим летом. «Будет Макс Барских. Он стал старше, конечно. Певец Alekseev. Надо еще сказать про Надю Дорофееву из группы "Время и Стекло". Сейчас у нее сольная карьера», — поведала исполнительница.

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    Варвара Кошечкина
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