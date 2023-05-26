Вайкуле позвала украинских артистов на фестиваль в Юрмале

Вайкуле позвала Барских, Alekseev и других украинских артистов на фестиваль в Юрмале

Латвийская певица Лайма Вайкуле позвала украинских артистов на музыкальный фестиваль «Рандеву», который состоится в Юрмале этим летом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Будет Макс Барских. Он стал старше, конечно. Певец Alekseev. Надо еще сказать про Надю Дорофееву из группы "Время и Стекло". Сейчас у нее сольная карьера», — поведала исполнительница.

По данным издания, на мероприятие, которое пройдет с 26 по 30 июля, Вайкуле также пригласила Семена Слепакова и Андрея Макаревича (оба внесены Минюстом в реестр иноагентов), однако артисты пока не анонсировали свои выступления в Юрмале.

Ранее певица резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы. Она заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом.

Позже народный артист России Александр Пашутин раскритиковал Лайму Вайкуле после ее слов в поддержку сноса памятников российским военным и назвал ее «конченой идиоткой».