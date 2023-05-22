Актер Пашутин заявил об отсутствии ума у латвийской певицы Вайкуле

Актер Александр Пашутин раскритиковал Лайму Вайкуле и назвал ее «конченой идиоткой»

Народный артист России Александр Пашутин раскритиковал латвийскую певицу Лайму Вайкуле после ее слов в поддержку сноса памятников российским военным в своей стране. Своим мнением он поделился в разговоре с изданием «Аргументы и факты».

Актер отметил, что исполнительница «совершенно не знает истории», а также назвал ее «конченной идиоткой».

«Может, у нее есть одна октава в голосе. Но больше у нее ничего нет, особенно ума! Слова этой дуры про памятник советскому солдату я даже не желаю комментировать», — добавил Пашутин, подчеркнув, что если бы Советский Союз не победил фашистов, Вайкуле не было бы на свете.

Ранее певица резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы. Она заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом.

В ответ официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам глупостью. По словам дипломата, артистка «пошла на новый рекорд неадеквата».

Позже главу Следственного комитета России Александра Бастрыкина попросили проверить исполнительницу по статье «реабилитация нацизма».