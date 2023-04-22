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13:19, 22 апреля 2023Культура

Главу СКР попросили проверить Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма

Главу СКР Бастрыкина попросили проверить Лайму Вайкуле по статье о реабилитации нацизма

Фото: Grigirii Goryachev / Russian Look / Globallookpress.com

Главу Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина попросили проверить латвийскую эстрадную певицу Лайму Вайкуле по статье «реабилитация нацизма». Обращение было направлено общественным движением «Зов народа».

Представители организации заявили, что заявления Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам, так как они не представляют художественной ценности, оскорбляют историческую память участников Великой Отечественной войны.

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«Просим проверить высказывания музыкальной исполнительницы Лаймы Вайкуле о Дне Победы в соответствии с ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (Реабилитация нацизма). Считаем ее заявления оскорбляющими историческую память и тех, кто воевал и погиб в годы Великой Отечественной войны. Также просим принять меры для ограничения на въезд на территорию Российской Федерации», — сообщается в обращении «Зова народа».

Члены движения также требуют рассмотреть возможность полного запрета певице на въезд на территорию России.

Ранее Лайма Вайкуле резко высказалась о почтении памяти павших солдат Великой Отечественной войны, а также о Дне Победы. Она заявила, что не понимает людей, которые хотят преклонить голову перед военным мемориалом.

В ответ официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала слова Вайкуле о необходимости сносить памятники советским солдатам глупостью. По словам дипломата, артистка «пошла на новый рекорд неадеквата».

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Наталья Обрядина
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