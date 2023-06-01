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07:41, 1 июня 2023Мир

Экс-президент Бразилии получил почти девять лет тюрьмы за коррупцию

Экс-президент Бразилии ди Мелу получил 8 лет и 10 месяцев тюрьмы за коррупцию

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

Бывший президент Бразилии Фернандо Колор ди Мелу приговорен к 8 годам и 10 месяцам тюремного заключения по обвинению в коррупции и отмывании денег. Об этом сообщает Reuters.

73-летнего экс-лидера страны признали виновным в получении взяток на сумму около 30 миллионов реалов (около 6 миллионов долларов) от дочерней компании государственной нефтяной компании Petrobras. Адвокаты ди Мелу настаивают на его невиновности и убеждены, что он будет оправдан. Защита уже подала две апелляции.

Фернандо Колор ди Мелу был президентом Бразилии в 1990-1992 годах. Он подал в отставку после того, как парламент принял решение о его импичменте.

Действующий президент Бразилии также был признан виновным в коррупции и отмывании денег. В 2017 году его приговорили к 9,5 годам заключения. Позже срок был увеличен до 12 лет и одного месяца тюрьмы, все это время политик пользовался правом оставаться на свободе до решения суда по апелляции. Отсидев 19 месяцев в тюрьме, в ноябре 2019 года Лула вышел на свободу, а в марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

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    Ксения Назарова
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