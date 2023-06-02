Айза вновь задумалась об изменении лица и показала желаемую внешность

Певица Айза задумалась об увеличении подбородка инъекциями и показала желаемую внешность

Певица и дизайнер Айза-Лилуна Ай (Анохина) вновь задумалась об изменении черт лица и показала желаемую внешность. Соответствующие сторис появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость призналась, что хочет увеличить подбородок посредством специальных инъекций. По ее словам, на мысли о данном вмешательстве ее подтолкнуло собственное отражение в зеркале. «Присматриваюсь к себе, и у меня такое ощущение, что мне подбородок нужен. Как будто он какой-то маленький. Думаю, может, подбородок накачать?» — поинтересовалась она.

Вдобавок бывшая жена рэпера Гуфа продемонстрировала снимок, на котором с помощью фотошопа вытянула подбородок. «Что-то типо того. Ну как?» — подписала бизнесвумен отретушированный снимок.

В мае Айза показала внешность до пластики. Предпринимательница показала свое старое водительское удостоверение. На размещенном фото она предстала с завязанными в низкий хвост светлыми волосами и прикрывающей лоб челкой. При этом ее губы и глаза имели другую форму. «Нашла в телефоне фото старых прав. Как вам?» — поинтересовалась блогерша у подписчиков.