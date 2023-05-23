Айза показала внешность до пластики

Айза Анохина показала внешность до пластики на фото для водительских прав

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) показала внешность до пластики. Соответствующее сторис появилось в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость продемонстрировала свое старое водительское удостоверение. На размещенном фото она предстала с завязанными в низкий хвост светлыми волосами и прикрывающей лоб челкой. При этом ее губы и глаза имели другую форму. «Нашла в телефоне фото старых прав. Как вам?» — поинтересовалась блогерша у подписчиков.

Кроме того, инфлюэнсерша продемонстрировала несколько детских снимков, на которых позировала вместе с отцом. «Daddy's girl ("Папина дочка" — прим. "Ленты ру")», — подписала она кадры.

В апреле Айза ответила раскритиковавшим размер ее губ хейтерам словами «делаю что хочу». По словам блогерши, она довольна своим внешним видом, который не влияет на ее внутренние качества.