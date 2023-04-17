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19:40, 17 апреля 2023Ценности

Айза Анохина ответила раскритиковавшим размер ее губ хейтерам

Айза Анохина ответила раскритиковавшим размер ее губ хейтерам словами «делаю что хочу»

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Певица, дизайнер и бывшая жена российского рэпера Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) ответила раскритиковавшим размер ее губ хейтерам словами «делаю что хочу». Соответствующие сторис появились в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в России).

38-летняя знаменитость заявила, что часть пользователей обращает внимание на черты ее лица, измененные с помощью косметологов. При этом, по словам блогерши, она довольна своим внешним видом, который не влияет на ее внутренние качества.

«Есть люди, которых волнуют мои огромные губы. И у меня для вас есть хорошая новость: эти губы не у вас. И хорошая новость для меня: я хочу сама своими губам целовать свои губы, потому что они восхитительны. Я никого не слушаю и делаю что хочу. Это же не так важно, какие у меня губы. Мне кайфово, я чувствую себя круто с ними, поэтому дайте мне побыть счастливой. Они не делают меня глупой или неинтересной», — объяснила инфлюэнсерша.

Также она рассказала, что в течение года не общалась с мужчинами, поскольку решила направить силы на духовное развитие.

В марте Айза поделилась результатом пересадки волос с подписчиками. 38-летняя знаменитость показала на видео лоб, на который в январе врачи трансплантировали 2500 луковиц с затылка. «Смотрите, они растут!» — сообщила радостная блогерша, демонстрируя зрителям новые короткие волосы, который появились на проблемной зоне.

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Карина Черных
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