69-я параллель
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15:12, 2 июня 202369-я параллель

Россияне проехали десять тысяч километров по Арктике на внедорожнике

Россияне добрались до мыса Челюскин на внедорожнике и поделились впечатлениями

Фото: Annie Spratt / Unsplash

Путешественники Алексей Жирухин и Александр Елик отправились в труднодоступные места Арктики на внедорожнике и поделились впечатлениями. Рассказ мужчин, проехавших десять тысяч километров, приводит РИА Новости.

Россияне рассказали, что преодолели такое расстояние в Арктике за полтора месяца, четыре тысячи километров из десяти им пришлось следовать по полному бездорожью. Им удалось добраться до самой северной точки России — мыса Челюскин.

«Если что-то случится с машиной или закончится дизель, надо вызывать по спутниковой связи вертолет. Но это недешево. И погода может быть нелетной. С автомобилем, скорее всего, придется расстаться. Вывезти его — дороже, чем купить новый», — рассказал один из путешественников.

Он добавил, что в российской Арктике нет заправок, дизельное топливо приходилось просить у местных жителей, а спать — в машине. По словам россиянина, в поездке путешественники ели котлеты, плов, вермишель, блинчики и сырники, которые они приготовили заранее и заморозили, чтобы впоследствии греть в мультиварке.

Воду в поездке россиянам искать не пришлось, так как на севере есть чистый снег и лед, которые можно прогреть с помощью термопота и выпить. Спали они в машине. Путешественники назвали основной задачей поездки открыть труднодоступные маршруты для туристов.

«Север — труднодоступный и очень дорогой. Мы подробно описывали все места, выясняли, на чем, как и за сколько туда можно добраться, где ночевать. Вели фото- и видеосъемку», — рассказали путешественники, добавив, что все полученные материалы они передали компании, которая намерена развивать туризм в Арктике.

Ранее житель Твери пробежал полумарафон в Арктике и покорил мыс Челюскина. Бег осложняли погодные условия: ветер порывами до 15 метров в секунду и минус 26 градусов. Часть полумарафона мужчина преодолел по льду Северного Ледовитого океана.

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    Анастасия Шейкина
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