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03:42, 2 июня 2023Россия

В России сформируют две армии и новые подразделения ВС

Бурдинский: в ВС России сформируют два военных округа, две армии, корпус и 31 соединение

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Вооруженных силах (ВС) России в 2023 году будут сформированы две армии, армейский корпус, новый военно-морской район, пять дивизий, 26 бригад и два военных округа — Московский и Ленинградский. Об этом заявил замначальника Генштаба генерал-полковник Евгений Бурдинский в статье, опубликованной в журнале Минобороны «Военные комиссариаты России».

По его словам, масштабные задачи по наращиванию состава Вооруженных сил, увеличению их численности и созданию новых подразделений необходимо выполнить в сжатые сроки.

Ранее сообщалось, что четыре флота России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ). Принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. При этом Северный флот сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ.

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    Марина Совина
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