Четыре флота ВМФ и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военных округов

ТАСС: 4 флота ВМФ России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военных округов

Четыре флота России и Каспийскую флотилию выведут из подчинения военным округам и вернутся в прямое подчинение главному командованию Военно-морского флота (ВМФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близкий к ВМФ источник.

По его информации, принято решение о выведении флотов и флотилии из двойного подчинения, в котором они находились ранее. Теперь объединения будут подчиняться первоначально в оперативном отношении в мирное время главкомату ВМФ, а в последующем — в прямое подчинение, как это было ранее.

При этом Северный флот сохранит свой статус военного округа с переподчинением непосредственно главкому ВМФ, добавил собеседник агентства.

21 апреля адмирал Виктор Лиина был назначен на должность командующего Тихоокеанским флотом (ТОФ) России. Лиина, занимавший до этого должность командующего Балтийским флотом ВМФ России, сменил на новом посту адмирала Сергея Авакянца. Кроме того, стало известно, что руководство Балтфлотом перешло к вице-адмиралу Владимиру Воробьеву, ранее занимавшему позицию замначальника Генштаба Вооруженных сил России.