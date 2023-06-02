Венгрии предрекли санкции из-за позиции по украинскому конфликту
Заявления Венгрии по украинскому конфликту во многом можно назвать пророссийскими, но на самом деле речь о субъективной позиции страны по ряду политических и экономических вопросов и отстаивании своих собственных интересов. Вместе с тем категоричное отстаивание собственных позиций чревато для страны серьезными последствиями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.
«Эта европейская страна обладает собственным суверенитетом, который рьяно защищает. Это касается субъектной политической позиции по экономическим вопросам, в том числе, поставкам газа и прочему. Вместе с тем не думаю, что у Венгрии есть мощные рычаги воздействия. Кроме того, за украинский вопрос, в том числе, за вопрос контрнаступления ответственны, скорее, США, а не Европа», — заметил Асафов.
Тем не менее жесткие высказывания венгерского правительства, по мнению Асафова, могут быть чреваты негативными последствиями для страны. В частности, возможен ряд финансовых санкций.
Политолог также заметил, что не только Венгрия в Евросоюзе испытывает негативные экономические последствия из-за украинского конфликта. Многие хотели бы его прекратить, но признаться в этом открыто может позволить себе только Венгрия.
Дело в том, что Венгрию лишают средств достаточно давно, потому особых последствий для себя страна уже не боится. А другие государства, у которых еще нет подобного опыта противостояния, опасаются
Несмотря на то что позиции Венгрии кажутся достаточно пророссийскими, аналитик считает маловероятным то, что две страны смогут объединить союзнические отношения.
«Экономическая и политическая связь Венгрии с Европой достаточно сильны. Если она повернется в сторону России, рискует получить изоляцию», — объяснил Асафов.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допускать контрнаступления армии Украины, так как оно приведет к эскалации.