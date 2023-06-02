Венгрии предрекли санкции из-за позиции по украинскому конфликту

Политолог Асафов допустил последствия для Венгрии из-за ее позиции по Украине

Заявления Венгрии по украинскому конфликту во многом можно назвать пророссийскими, но на самом деле речь о субъективной позиции страны по ряду политических и экономических вопросов и отстаивании своих собственных интересов. Вместе с тем категоричное отстаивание собственных позиций чревато для страны серьезными последствиями. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Александр Асафов.

«Эта европейская страна обладает собственным суверенитетом, который рьяно защищает. Это касается субъектной политической позиции по экономическим вопросам, в том числе, поставкам газа и прочему. Вместе с тем не думаю, что у Венгрии есть мощные рычаги воздействия. Кроме того, за украинский вопрос, в том числе, за вопрос контрнаступления ответственны, скорее, США, а не Европа», — заметил Асафов.

Тем не менее жесткие высказывания венгерского правительства, по мнению Асафова, могут быть чреваты негативными последствиями для страны. В частности, возможен ряд финансовых санкций.

Политолог также заметил, что не только Венгрия в Евросоюзе испытывает негативные экономические последствия из-за украинского конфликта. Многие хотели бы его прекратить, но признаться в этом открыто может позволить себе только Венгрия.

Дело в том, что Венгрию лишают средств достаточно давно, потому особых последствий для себя страна уже не боится. А другие государства, у которых еще нет подобного опыта противостояния, опасаются Александр Асафов политолог

Несмотря на то что позиции Венгрии кажутся достаточно пророссийскими, аналитик считает маловероятным то, что две страны смогут объединить союзнические отношения.

«Экономическая и политическая связь Венгрии с Европой достаточно сильны. Если она повернется в сторону России, рискует получить изоляцию», — объяснил Асафов.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал не допускать контрнаступления армии Украины, так как оно приведет к эскалации.