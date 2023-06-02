Российские врачи спасли ребенка с застрявшей в области сердца пулей

В Иркутске врачи спасли ребенка с пулей, застрявшей в области сердца

В Иркутской области врачи спасли ребенка с пулевым ранением в области сердца. Об этом говорится в сообщении Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Telegram.

Ребенок в тяжелом состоянии поступил в травматологическое отделение около 23 часов по местному времени. Проведенное исследование показало, что пуля задела правое легкое, по касательной прошла вдоль правого предсердия и застряла около заднего средостения. Дежурный нейрохирург принял решение о проведении экстренной операции.

Подготовка заняла два часа. Операция продолжалась четыре с половиной часа и прошла успешно. Врачи смогли удалить пулю из тела ребенка и ушить поврежденные органы. Пациент идет на поправку. Обстоятельства ранения ребенка выясняют сотрудники правоохранительных органов.

Ранее военные врачи спасли бойца с пулевым ранением в сердце. Операцию провели сотрудники Центрального военно-клинического госпиталя имени Вишневского. Военнослужащий был ранен снайпером.