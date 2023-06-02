42-летняя Жизель Бюндхен снялась в купальнике для рекламы модного бренда

42-летняя модель Жизель Бюндхен снялась в купальнике для рекламы бренда Louis Vuitton

Бразильская супермодель и актриса Жизель Бюндхен снялась в откровенном виде для рекламы Louis Vuitton. Соответствующая публикация появилась на странице модного бренда в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Так, на размещенных кадрах 42-летняя знаменитость предстала в слитном купальнике черного цвета, оформленном белыми инициалами марки и тремя вырезами на спине. При этом в ролике манекенщица несла в руках чемодан, идя к пляжу. Ее образ дополнили золотое колье в виде цепи на шее.

Поклонники восхитились фигурой звезды, о чем принялись писать в комментариях под роликом, который набрал более 206 тысяч просмотров. «Наконец-то Жизель возвращается к своей роли», «Наличие Жизель в рекламе сохраняет элегантное наследие бренда», «Она всегда будет лучшей моделью для любого бренда», «Самая красивая женщина Бразилии», «Икона моды», — высказывались они.

В мае Жизель Бюндхен снялась в откровенном образе для рекламы бренда Vivara, производящего парфюмерию и украшения. Так, модель предстала в нескольких нарядах. В том числе она надела черный топ на одно плечо, юбку и облегающее черное платье. Кроме того, знаменитость позировала в белом платье с разрезами по бокам, скрепленными лентами, под которым не оказалось нижнего белья.