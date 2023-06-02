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23:58, 2 июня 2023Мир

Захарова обвинила США в нарушении прав детей

Представитель МИД РФ Захарова обвинила США в нарушении прав несовершеннолетних
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что власти США систематически нарушают права несовершеннолетних. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

Захарова обвинила США в нарушении прав детей и напомнила о пострадавших во время 20-летней оккупации Афганистана, агрессии против Ирака, Ливии и Сирии, а также о жертвах бомбардировок Югославии. По ее мнению, власти США проявляют цинизм, негативно комментируя встречу уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой с представителем генсека ООН Вирджинией Гамба. Лицемерие и двойные стандарты стали нормой жизни, отметила Захарова.

Дипломат добавила, что Москва продолжит сотрудничать с Секретариатом ООН и странами, которые «не на словах, а на деле заинтересованы в помощи детям, оказавшимся в условиях вооруженных конфликтов». «США таким партнером точно назвать нельзя», — заключила она.

Ранее Львова-Белова встретилась с Гамба в Москве по вопросу о детях. Ключевой темой беседы стала защита прав детей, затронутых конфликтом.

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    Марина Совина
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