Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
16:04, 2 июня 2023Ценности

Стилистка назвала россиянкам самые модные цвета летней одежды

Стилистка Ирина Дидушенко назвала россиянкам белый самым модным цветом летней одежды

Фото: Alan Bowman / Unsplash

Дизайнер-стилистка Ирина Дидушенко назвала россиянкам самые модные цвета летней одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, в списке оказались белые и коралловые тона. В первом случае эксперт посоветовала отдавать предпочтение сливочному, молочному или оттенку слоновой кости. Что касается второго, то данный цвет подчеркивает загар и придает коже здоровое сияние.

Кроме того, в перечне оказались синий, бирюзовый, оттенки морской волны, а также желтый. По словам специалистки, последний отлично смотрится на смуглой и загорелой коже. «Обладательницам холодного тона волос и кожи следует обратить внимание на лимонный оттенок или желто-зеленый лайм, при теплом же — на глубокие желтые цвета, например, банановый или охру», — уточнила Дидушенко.

Вдобавок собеседница издания выделила пастельные тона с неоновым эффектом и черный в сочетании с золотым или бронзовым, который может стать альтернативой ярким цветам. При этом Дидушенко предложила подчеркивать подобные образы массивными браслетами, серьгами-кольцами и перстнями.

В мае стилистка Татьяна Веденская назвала россиянам самую модную одежду на лето 2023 года. В жарком сезоне актуальными окажутся предметы гардероба бордово-красного, ярко-оранжевого и небесно-голубого оттенков, а также кружева, банты и изделия в технике пэчворк, сшитые из лоскутов тканей разной фактуры.

Что думаешь? Оцени!
    Мария Винар
    Обсудить
    Последние новости
    Участники «Легиона "Свобода России"» попытались атаковать Белгородскую область
    Число пострадавших при обстреле Шебекино возросло
    В США высказались о наращивании ядерного арсенала
    Гладков опубликовал сводку об атаках на Белгородскую область за сутки
    В Подмосковье обнаружили крупный склад боеприпасов и оружия
    Украина обстреляла еще одно село в приграничном регионе России
    Германия закупит 66 бронетранспортеров для ВСУ
    Появилась информация о госпитализации Никиты Михалкова
    В Белгородской области оценили ущерб предприятиям в Шебекино после обстрелов
    Глава белгородского Минздрава предложил медпомощь уехавшим из Шебекино
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.