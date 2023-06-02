Стилистка назвала россиянкам самые модные цвета летней одежды

Стилистка Ирина Дидушенко назвала россиянкам белый самым модным цветом летней одежды

Дизайнер-стилистка Ирина Дидушенко назвала россиянкам самые модные цвета летней одежды. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

Так, в списке оказались белые и коралловые тона. В первом случае эксперт посоветовала отдавать предпочтение сливочному, молочному или оттенку слоновой кости. Что касается второго, то данный цвет подчеркивает загар и придает коже здоровое сияние.

Кроме того, в перечне оказались синий, бирюзовый, оттенки морской волны, а также желтый. По словам специалистки, последний отлично смотрится на смуглой и загорелой коже. «Обладательницам холодного тона волос и кожи следует обратить внимание на лимонный оттенок или желто-зеленый лайм, при теплом же — на глубокие желтые цвета, например, банановый или охру», — уточнила Дидушенко.

Вдобавок собеседница издания выделила пастельные тона с неоновым эффектом и черный в сочетании с золотым или бронзовым, который может стать альтернативой ярким цветам. При этом Дидушенко предложила подчеркивать подобные образы массивными браслетами, серьгами-кольцами и перстнями.

В мае стилистка Татьяна Веденская назвала россиянам самую модную одежду на лето 2023 года. В жарком сезоне актуальными окажутся предметы гардероба бордово-красного, ярко-оранжевого и небесно-голубого оттенков, а также кружева, банты и изделия в технике пэчворк, сшитые из лоскутов тканей разной фактуры.