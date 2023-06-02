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13:09, 2 июня 2023Мир

В России ответили на слова британского министра о захвате Крыма Украиной

Депутат Чепа назвал пиаром слова главы Минобороны Британии Уоллеса о захвате Крыма

Фото: Henry Nicholls / Reuters

Заявление министра обороны Великобритании Бена Уоллеса о том, что Украина сможет захватить Крым в 2023 году, если у России закончится оружие, являются пиаром главы ведомства, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Депутат прокомментировал «Ленте.ру» слова Уоллеса.

«Исходя из логики господина Уоллеса, можно договориться о чем угодно. Он сказал, что [захват Крыма Украиной будет возможен], если кончится оружие. А если оно не кончится?» — сказал парламентарий.

Наше оружие не кончится

Алексей Чепапервый зампред комитета Госдумы по международным делам

Депутат подчеркнул, что подобные заявления западных политиков делаются, чтобы привлечь внимание журналистов.

«Человек делает заявления для собственного пиара», — считает Чепа.

Ранее Уоллес допустил, что силы армии Украины могут захватить Крым в 2023 году. Так, несмотря на позицию других официальных лиц НАТО, британский министр заявил о реальной возможности возвращения Крыма Украине в текущем 2023 году, когда у российских сил закончится необходимая техника. Глава ведомства также выразил оптимистичное мнение о предстоящем контрнаступлении Киева.

До этого британский министр обороны заявлял, что у Великобритании и других союзников Киева иссякают запасы вооружений для передачи украинской стороне. Уоллес отмечал, что страны, помогающие Украине, вынуждены покупать больше вооружений, так как уже не могут делать отправки Киеву из собственных национальных резервов.

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    Кирилл Садовский
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