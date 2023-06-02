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18:51, 2 июня 2023Силовые структуры

Сотрудники МВД и прокуратуры пресекли деятельность нелегальной криптофермы

В Иркутске сотрудники МВД и прокуратуры пресекли деятельность нелегальной криптофермы

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В Иркутске сотрудники прокуратуры и полицейские пресекли деятельность нелегальной криптофермы, работающей на трансформаторной подстанции. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Иркутской области Евгения Алферова.

Майнинг происходил на проспекте Маршала Жукова в микрорайоне Солнечный. К электросетям было присоединено 20 единиц оборудования для добычи криптовалюты. Ущерб составил 900 тысяч рублей.

В отношении собственника подстанции возбудили дело по статье 165 УК РФ («Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием»).

Ранее стало известно, что ФСБ и МВД изъяли в Подмосковье крупный арсенал с оружием и боеприпасами, задержан мужчина.

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    Елизавета Новикова
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