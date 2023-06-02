ФСБ и МВД нашли в Подмосковье крупный арсенал с оружием

ФСБ и МВД изъяли в Подмосковье крупный арсенал с оружием и боеприпасами, задержан мужчина

В Московской области сотрудники ФСБ и МВД обнаружили крупный арсенал, задержан подозреваемый. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, из тайника изъяты 21 пистолет, 12 пистолетов-пулеметов, восемь автоматов, два револьвера, а также снайперская винтовка. Помимо этого там находились семь тысяч патронов, заготовки для оружия и свыше 30 приборов для бесшумной стрельбы.

Полицейские задержали жителя города Лосино-Петровский. Его подозревают в сбыте оружия и боеприпасов. Против него возбуждено уголовное дело. Мужчина заключен под стражу.

Полицейские выясняют источник поступления и каналы сбыта изъятого оружия.