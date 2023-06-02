Желанию США обсудить новые договоры с Россией и Китаем нашли объяснение

Политолог Топорнин заявил о растущем военном потенциале Китая

В условиях отсутствия действующих соглашений между Россией и США у государств оказываются развязаны руки в вопросе развития вооружений, что чревато серьезными последствиями для мировой безопасности. Одновременно с этим военную мощь наращивает Китай. Именно этим обусловлено желание США как можно скорее начать диалог о контроле вооружений. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил политолог Николай Топорнин.

«На днях США заявили, что прекращают информировать Россию о всех запусках ракетных сил с ядерными носителями, что запрещают инспекции, предусмотренные договором СНВ-3. Россия ранее приняла решение о замораживании своего в нем участия. В итоге сегодня в сфере разоружений нет никаких договоров, которые ограничивали и сдерживали бы страны от развития ядерных, в первую очередь, вооружений», — заметил политолог.

По словам Топорнина, США неоднократно указывали на то, что необходимо учитывать не только американский и российский ракетно-ядерные потенциалы, но также потенциал Китая, поскольку страна, особенно в последние годы, демонстрирует бурное развитие в данном направлении.

«Китай значительно нарастил свою военную мощь. Пусть пока у него меньше ядерных боеголовок, носителей, но это третья по силе держава, которая может значительно изменить баланс и расстановку сил в мире. Поэтому США и говорят о том, что необходимо привлекать Китай к новым договоренностям», — заключил политолог.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что США подготовились к диалогу с Россией и Китаем по контролю над вооружениями. Политик подчеркнул, что США готовы начать диалог без предварительных условий.