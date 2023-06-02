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13:32, 2 июня 2023Культура

Здоровье котов Эрмитажа решили застраховать

В Санкт-Петербурге застраховали здоровье котов Эрмитажа

Фото: Михаил Огнев / Коммерсантъ

В Эрмитаже приняли решение застраховать здоровье музейных котов. Об этом сообщает издание «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

Сообщается, что срок действия страховки для животных составляет год. Отныне сотрудники Эрмитажа могут обращаться за консультациями в онлайн-формате к специалистам Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени К.И. Скрябина.

Ранее сообщалось, что администрация города Зеленоградска Калининградской области приготовила подарок для эрмитажных котов — миниатюру «Дома дракона» — достопримечательности Зеленоградска. Жилище для котов является точной копией строения.

Коты начали охранять экспонаты Эрмитажа от крыс и мышей при его основательнице Екатерине II, но покои императорских дворцов они защищали еще при ее предшественнице — Елизавете Петровне. Она, в свою очередь, выписала котов из Казани — считается, что до императрицы дошли легенды о том, что в городе благодаря им нет грызунов.

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    Варвара Кошечкина
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