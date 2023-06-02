На крыше московской многоэтажки нашли еще один дом

Жилец многоэтажки в Москве Дмитрий рассказал о найденном на крыше кирпичном доме

На крыше московской многоэтажки во время капитального ремонта нашли еще один кирпичный дом. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» сообщил председатель совета дома Дмитрий.

Собеседник издания отметил, что на незаконную конструкцию первыми обратили внимание строители.

«У нас в доме идет капремонт, и в начале недели, в понедельник или во вторник, ко мне обратились строители и попросили подняться на крышу, говоря, что у нас там построен домик. У нас две 16-этажные башни в доме, на одной из них и была возведена эта конструкция. Строители сказали, что не знают, что с ней делать, и попросили помочь разобраться. С этого момента о существовании этого строения на крыше нашего дома стало известно», — рассказал Дмитрий.

Собеседник «Ленты.ру» поделился, что разместил фотографию постройки в закрытой Telegram-группе, в которой состоят только жильцы дома, а оттуда она уже утекла в публичное пространство. Он добавил, что не планировал афишировать эту историю на всю страну.

Кем возведена эта постройка — неизвестно. Я ее видел в первый раз. А для того, чтобы это выяснить, у меня нет юридических инструментов Дмитрий председатель совета дома

«Внутри постройки никто не проживает. Здание по всем признакам не предназначено для постоянного проживания. Там голые кирпичные стены и стеклопакеты. Это какая-то летняя конструкция, в которой можно проводить время и отдыхать, но жить там постоянно, скорее всего, невозможно. Внутри находятся лишь садовая мебель и несколько спортивных тренажеров», — сообщил председатель совета дома.

Дмитрий добавил, что самостоятельно не планирует ничего предпринимать с постройкой.

«Об этом уже знают все. И тот, кто должен реагировать на такие самострои, уже наверняка в курсе», — заключил он.

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