59-летняя женщина получила работу мечты и восхитила пользователей сети

New York Post: пожилая женщина осуществила мечту в 59 лет и стала стюардессой Qantas

Пожилая женщина прошла обучение в авиакомпании Qantas и стала стюардессой в 59 лет. Радостной новостью она поделилась в соцсетях и восхитила пользователей, передает New York Post.

По данным издания, Джеки Куксон мечтала стать бортпроводником еще в юности, однако после замужества посвятила себя семье. Женщина рассказала, что всю жизнь жила с чувством упущенной возможности и сменила множество профессий. После пандемии коронавируса Куксон взяла отпуск на год и за это время успешно прошла обучение на курсах стюардесс, получив в результате работу.

«Я лечу своим первым рейсом в Лос-Анджелес в субботу [3 июня]. Нервничаю, как и в любой первый день на работе, но точно знаю, что приспособлюсь ко всему. Я люблю людей и с нетерпением жду начала работы с нашими клиентами», — поделилась она эмоциями от осуществления мечты.

Куксон обратилась к подписчикам, заявив, что любых целей можно достичь, независимо от возраста. Пользователи сети были восхищены целеустремленностью женщины и пожелали ей успехов.

Ранее стюардесса Emirates с десятилетним опытом похвасталась работой мечты и щедрой зарплатой. 33-летняя Александра Кософф из Квинсленда много лет живет в Дубае в квартире, которую предоставила ей авиакомпания. Кософф рассказала, что не платит налоги с зарплаты и может пользоваться полным медицинским страхованием, включая все стоматологические услуги.