Стюардесса Emirates похвасталась работой мечты и щедрой зарплатой

Стюардесса Emirates с десятилетним опытом похвасталась зарплатой от 250 тысяч рублей

Стюардесса Emirates с десятилетним опытом похвасталась работой мечты и щедрой зарплатой. Об этом она рассказала в беседе с News.com.au.

33-летняя Александра Кософф из Квинсленда много лет живет в Дубае в квартире, которую предоставила ей авиакомпания. Девушка поделилась, что не платит налоги с зарплаты и может пользоваться полным медицинским страхованием, включая все стоматологические услуги. Бортпроводница отметила, что сэкономленные на аренде квартиры и налогах деньги тратит на путешествия.

По словам Кософф, средняя зарплата стюардессы экономкласса в Emirates составляет пять тысяч австралийских долларов (250 тысяч рублей). Сама девушка работала в экономе лишь полтора года, после чего перешла в бизнес и первый классы.

«Еще когда я была малышкой, я мечтала стать стюардессой. Помню, как увидела по телевизору бортпроводников Emirates в красных шляпах и с ярко-красной помадой и подумала: "Вау, они такие красивые, я хочу это сделать"», — вспомнила бортпроводница.

Она также рассказала о требованиях к стюардессам в Emirates, отметив, что обучение проходит интенсивно и длится около восьми недель. Кандидатам необходимо уметь сохранять спокойствие в любых ситуациях, а также оказывать первую помощь. Кроме того, в авиакомпании строго относятся к внешнему виду сотрудников, поэтому им нельзя иметь татуировки на видимых местах. Девушкам требуется всегда закалывать волосы, а также наносить хотя бы минимальный макияж.

Ранее бывшая бортпроводница рассказала о жестких стандартах красоты в сфере авиации, из-за чего девушки начинают употреблять наркотики и прибегают к пластической хирургии. По ее словам, ее коллеги принимали героин и кокаин, чтобы быстро похудеть.