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02:18, 2 июня 2023Культура

Анонсирован спин-офф «Форсажа» с Дуэйном Джонсоном

Киностудия Universal Pictures анонсировала спин-офф «Форсажа» с Дуэйном Джонсоном
Дуэйн Джонсон

Дуэйн Джонсон. Фото: Lucy Nicholson / Reuters

Киностудия Universal Pictures анонсировала спин-офф «Форсажа» с американским актером Дуэйном «Скалой» Джонсоном. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Проект пока не имеет официального прокатного названия. Отмечается, что Джонсон снова сыграет бывшего агента Люка Хоббса. Детали сюжета не раскрываются.

Ожидается, что кинокартина станет связующим звеном между десятой и одиннадцатой частью франшизы.

Ранее актер и продюсер «Форсажей» Вин Дизель подтвердил, что занимается разработкой спин-оффов гоночной кинофраншизы. Он отдельно отметил, что собирается снять новый фильм во вселенной «Форсаж» с женским персонажем в главной роли.

«Форсаж 10» расскажет о противостоянии семьи Доминика Торетто с Данте, сыном наркобарона Эрнана Рейса из пятой части кинофраншизы. Роли исполнили Вин Дизель, Джейсон Момоа, Шарлиз Терон, Бри Ларсон, Мишель Родригес, Лудакрис, Джон Сина, Джейсон Стэтем и многие другие голливудские звезды.

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    Марина Совина
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