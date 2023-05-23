Вин Дизель рассказал о работе над новыми фильмами франшизы «Форсаж»

Актер и продюсер «Форсажей» Вин Дизель рассказал о работе над новыми фильмами франшизы

Актер и продюсер «Форсажей» Вин Дизель подтвердил, что занимается разработкой спин-оффов гоночной кинофраншизы. Его слова приводит Variety.

Он отдельно отметил, что собирается снять новый фильм во вселенной «Форсаж» с женским персонажем в главной роли. «Я стал разрабатывать женский спин-офф в 2017 году вместе с другими ответвлениями, и чем быстрее я закончу финал, тем быстрее я смогу запустить все спин-оффы», — рассказал артист.

Ранее продюсер Вин Дизель отказался подтверждать слухи о завершении «Форсажа». В качестве причины такого решения он назвал «слезы дочери». «В последний раз, когда я в шутку сказал своей дочери, что [десятый] фильм станет последним, все, что я видел, это слезы. Так что я должен быть очень осторожен с тем, кому и что я говорю», — заявил артист.