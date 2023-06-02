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14:20, 2 июня 2023Ценности

Юристка осталась с внешностью клоуна после окрашивания бровей в салоне

Юристка littlelawyerr осталась с черными бровями разной формы после окрашивания в салоне

Кадр: @littlelawyerrr

Юристка с никнеймом @littlelawyerr осталась с внешностью клоуна после окрашивания бровей в салоне красоты. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Девушка рассказала, что обратилась к новому мастеру, которая во время сеанса нанесла краску ей на волосы и ушла на 15 минут. При этом, по словам клиентки, состав следовало смыть через пять минут. На размещенных кадрах юзерша продемонстрировала результат работы мастера, позируя в машине с толстыми черными бровями разной формы.

«О боже, я похожа на клоуна. Как мне это убрать? Кто-нибудь, помогите мне! (...) Брови буквально выглядят так, будто их нарисовал третьеклассник», — посетовала автор ролика, заявив, что из-за новой внешности не осмеливается выйти на улицу.

В мае блогерша Дилек покрасила брови в домашних условиях и осталась с внешностью персонажа игры Angry Birds.

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    Карина Черных
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