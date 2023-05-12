Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:17, 12 мая 2023Ценности

Женщина покрасила брови дома и осталась с внешностью персонажа игры Angry Birds

Брови блогерши Дилек стали чересчур темными из-за окрашивания в домашних условиях

Фото: @dilekhay / TikTok

Блогерша Дилек (фамилия неизвестна) покрасила брови в домашних условиях и осталась с внешностью персонажа игры Angry Birds. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 522,6 тысячи подписчиков.

В опубликованном видео инфлюэнсерша с никнеймом dilekhay сначала нанесла краску на волоски, а затем смыла ее с помощью ватного диска. На кадрах видно, что брови женщины стали чересчур темными и неестественной формы. Затем она попыталась стереть пигмент массивной щеткой с жесткими щетинами, однако не добилась желаемого эффекта. «Боже мой, они должны были быть коричневыми, а не черными», — посетовала Дилек.

Материалы по теме:
Сверкающие рты Богачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
Сверкающие ртыБогачи уродуют свои зубы. Это дорого и красиво
21 февраля 2018
«Это какая-то глупость» Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
«Это какая-то глупость»Как зумеры калечат себя ради красоты и лайков в TikTok? Мнение врачей
19 марта 2022

Ролик стал вирусным, набрав 2,3 миллиона просмотров. Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Стиль как у Angry Birds», «Теперь неделю лучше оставайтесь дома», «Сначала испытала этап сожаления, потом принятия», «Купите себе большие солнцезащитные очки, чтобы скрыть брови», — порекомендовали они.

В апреле женщина осталась с логотипами Nike на лице вместо бровей после окрашивания. На опубликованных кадрах Грейс продемонстрировала результат проведенной в салоне красоты процедуры. В ролике видно, что брови блогерши выглядят чересчур темными и неестественными.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В Крыму при крушении военного вертолета Ми-28 погибли два летчика
В российской колонии заключенного обвинили в убийстве другого зека ножом
Появилось видео последствий взрывов в Луганске
В ЛНР допустили использование ВСУ дальнобойных ракет для удара по Луганску
Муж 15 лет выхаживал жену с раздувшимися до огромных размеров ногами
Зеленский прекратил сотрудничество с Москвой и Минском в охране госграниц
Названы самые популярные у москвичей планировки новых квартир
Мужчина разрешил 11-летней дочери смотреть пранки на YouTube и сильно пожалел
Женщина покрасила брови дома и осталась с внешностью персонажа игры Angry Birds
Дженнифер Лопес и Бена Аффлека заметили во время ссоры на ковровой дорожке
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияПолитика конфиденциальности
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.