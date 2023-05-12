Женщина покрасила брови дома и осталась с внешностью персонажа игры Angry Birds

Брови блогерши Дилек стали чересчур темными из-за окрашивания в домашних условиях

Блогерша Дилек (фамилия неизвестна) покрасила брови в домашних условиях и осталась с внешностью персонажа игры Angry Birds. Соответствующее видео она опубликовала в TikTok-аккаунте, который насчитывает более 522,6 тысячи подписчиков.

В опубликованном видео инфлюэнсерша с никнеймом dilekhay сначала нанесла краску на волоски, а затем смыла ее с помощью ватного диска. На кадрах видно, что брови женщины стали чересчур темными и неестественной формы. Затем она попыталась стереть пигмент массивной щеткой с жесткими щетинами, однако не добилась желаемого эффекта. «Боже мой, они должны были быть коричневыми, а не черными», — посетовала Дилек.

Ролик стал вирусным, набрав 2,3 миллиона просмотров. Подписчики оценили внешний вид блогерши в комментариях под постом. «Стиль как у Angry Birds», «Теперь неделю лучше оставайтесь дома», «Сначала испытала этап сожаления, потом принятия», «Купите себе большие солнцезащитные очки, чтобы скрыть брови», — порекомендовали они.

В апреле женщина осталась с логотипами Nike на лице вместо бровей после окрашивания. На опубликованных кадрах Грейс продемонстрировала результат проведенной в салоне красоты процедуры. В ролике видно, что брови блогерши выглядят чересчур темными и неестественными.