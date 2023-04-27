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09:03, 27 апреля 2023Ценности

Женщина осталась с логотипами Nike на лице вместо бровей после окрашивания

TikTok-блогерша Грейс осталась с чересчур темными бровями после их окрашивания

Кадр: @GREYZINDACITY / TikTok

Блогерша Грейс (фамилия неизвестна) осталась с логотипами Nike на лице вместо бровей после популярной косметической процедуры. Соответствующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша с никнеймом @greyzindacity сообщила, что во время маникюра решила воспользоваться предложением другого мастера и покрасить брови. «Она нанесла на волоски краску и оставила на десять минут. Я была похожа на персонажа из Angry Birds», — посетовала юзерша. На опубликованных кадрах Грейс продемонстрировала результат проведенной процедуры. В ролике видно, что брови блогерши выглядят чересчур темными и неестественными.

По словам женщины, она попросила бровиста сделать волоски менее яркими и стереть средство с кожи. «Но она, в свою очередь, ответила, что мои брови выглядят очень хорошо, и окрашивание действительно улучшает их форму», — рассказала Грейс.

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В конце размещенного видео героиня публикации снова оценила свой внешний вид, пытаясь смыть краску с бровей. «Кто так делает? Теперь я выгляжу так, будто у меня на лице логотипы Nike с двух сторон. Придется отменить все предстоящие планы», — заключила она.

В декабре 2022 года девушка покрасила брови средством для волос и стала объектом шуток в сети. Блогерша пояснила, что забыла засечь время, перед тем как отправиться в комнату и сделать в ней уборку. В результате она смыла краску и предстала перед подписчиками с пятнами вокруг бровей.

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Екатерина Ештокина
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