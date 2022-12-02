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20:33, 2 декабря 2022Ценности

Девушка покрасила брови средством для волос и стала объектом шуток в сети

Блогерша Рея покрасила брови средством для волос и забыла засечь время

Фото: @reaganmarietaylor

Пользовательница сети с никнеймом reaganmarietaylor покрасила брови и стала объектом шуток в сети. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

По словам Реи, при окрашивании волос она решила полностью использовать средство, нанеся его и на брови. При этом девушка пояснила, что забыла засечь время перед тем, как отправиться в комнату и сделать в ней уборку. «Просто приготовьтесь к тому, что вы собираетесь увидеть, потому что это выглядит на самом деле ужасно», — сказала она в видео.

Так, блогерша смыла краску и предстала перед подписчиками с пятнами вокруг бровей. «Я же нанесла ее кистью. Не знаю, как они стали такими», — пожаловалась она.

Зрители, в свою очередь, подвергли новую внешность Реи насмешкам. «Красная птица из Angry birds», — пошутил один из пользователей.

В свою очередь, автор на новом опубликованном видео отметила, что в данной ситуации нет ничего смешного, поскольку завтра ей надо идти на работу и за такие брови ее могут уволить. С трудом сдерживая слезы, Рея открыла пачку влажных салфеток и попыталась с их помощью удалить краску с бровей. К ее удивлению, продукт начал смываться. «Я собираюсь потратить на это около получаса», — заключила юзерша.

Ранее в ноябре пользовательница сети с никнеймом @pinotfairy пыталась пять раз исправить неудачный татуаж бровей и пожалела об этом.

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Карина Черных
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