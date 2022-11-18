Женщина пять раз пыталась удалить неудачный татуаж бровей и пожалела об этом

TikTok-блогерша пять раз пыталась исправить неудачный татуаж бровей

Пользовательница сети с никнеймом @pinotfairy пыталась пять раз исправить неудачный татуаж бровей и пожалела об этом. Соотвествующий видеоролик появился на ее странице в TikTok.

В начале ролика женщина показала свои брови после татуажа и отметила, что осталась недовольна результатом. По ее словам, они изначально были очень темными, но при этом аккуратно сделанные. Так, она записалась в салон красоты на удаление татуажа. Однако после курса, который состоял из пяти процедур, кожа на бровях у автора видео сильно воспалилась, а сами волоски окрасились в красный цвет.

Ролик стал вирусным, набрав более 54,5 тысячи просмотров, более одной тысячи лайков и 11 репостов. Подписчики посочувствовали женщине в комментариях под публикацией. «Мне очень жаль», «Выглядит страшно», «О боже, кто это сделал?» — высказывались они.

В апреле блогерша поделилась результатами неудачной контурной пластики. Девушка призналась, что увлеклась инъекциями и в семь раз превысила дозу препарата. По этой причине филлер неравномерно распределился под кожей и образовал глубокую складку, из-за которой губы перестали смыкаться.

