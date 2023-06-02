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22:43, 2 июня 2023Мир

В США заявили о провале санкций против Сирии

TAC: санкции США против Сирии провалились и укрепили политику Асада
Башар Асад

Башар Асад. Фото: Saudi Press Agency / Reuters

Обозреватель Дуг Бэндоу заявил, что ограничения, введенные США против Сирии, не только не достигли нужного эффекта, но и укрепили действия президента страны Башара Асада. Об этом он написал в статье для The American Conservative.

Автор заявил о провале американских санкций против Сирии и подчеркнул, что в результате их действия международное признание Асада только расширилось. По его мнению, Вашингтону следует признать неэффективность своих решений по отношению к Сирии и изменить их вплоть до восстановления дипломатических отношений с Дамаском.

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По мнению журналиста, несправедливо, что ограничения негативно отражаются на жизни граждан Сирии. Страна в течение десятилетия находится в состоянии войны, а санкции усугубляют ситуацию.

«Экономические санкции больше всего вредят тем, у кого меньше всего жизненных благ. Вашингтон должен позволить сирийцам и их соседям начать работать над созданием лучшего будущего», — заключил Бэндоу.

В начале мая президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. В документе подчеркивается, что действия сирийского режима представляют угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США».

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    Марина Совина
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