Байден продлил режим санкций против Сирии

Президент США Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год

Президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые Вашингтон вводил против Дамаска с 2004 по 2012 год. В частности, они предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов активов некоторых физических и юридических лиц и запрет на экспорт определенных американских товаров и услуг в Сирию.

В документе отмечается, что действия сирийского режима представляют угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США». «Поэтому <...> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», — отметил американский лидер.

В администрации США подчеркнули, что руководство Сирии допускает «насилие и нарушение прав человека».