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02:15, 9 мая 2023Мир

Байден продлил режим санкций против Сирии

Президент США Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.

Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые Вашингтон вводил против Дамаска с 2004 по 2012 год. В частности, они предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов активов некоторых физических и юридических лиц и запрет на экспорт определенных американских товаров и услуг в Сирию.

В документе отмечается, что действия сирийского режима представляют угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США». «Поэтому <...> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», — отметил американский лидер.

В администрации США подчеркнули, что руководство Сирии допускает «насилие и нарушение прав человека».

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Марина Совина
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