Байден продлил режим санкций против Сирии
Президент США Джо Байден продлил режим односторонних санкций против Сирии еще на один год. Об этом сообщается на официальном сайте Белого дома.
Речь идет о сохранении в силе различных ограничительных мер, которые Вашингтон вводил против Дамаска с 2004 по 2012 год. В частности, они предусматривают блокировку находящихся под юрисдикцией Соединенных Штатов активов некоторых физических и юридических лиц и запрет на экспорт определенных американских товаров и услуг в Сирию.
В документе отмечается, что действия сирийского режима представляют угрозу «для национальной безопасности, внешней политики и экономики США». «Поэтому <...> я продлеваю на один год чрезвычайное положение, объявленное в связи с действиями правительства Сирии», — отметил американский лидер.
В администрации США подчеркнули, что руководство Сирии допускает «насилие и нарушение прав человека».