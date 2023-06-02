Авиакомпании КНР начали избегать воздушное пространство России при полетах в США

Reuters: китайские авиаперевозчики начали избегать полетов над Россией на рейсах в США

Воздушные суда китайских авиакомпаний, направляющиеся в Соединенные Штаты, начали облетать воздушное пространство России. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на данные сервиса для отслеживания рейсов FlightAware и источники в авиаотрасли.

Речь идет о рейсах, которые были утверждены Минтрансом США, — среди них новые еженедельные полеты Air China из Пекина в Нью-Йорк, China Southern из Гуанчжоу в Лос-Анджелес, China Eastern из Шанхая в Лос-Анджелес и Xiamen Airlines из Сямыня в Лос-Анджелес. Тем временем авиаперевозчики КНР, рейсы которых Вашингтон одобрил до этого, по-прежнему могут летать в США через РФ.

Помощник госсекретаря Соединенных Штатов по вопросам авиации и международным делам Энни Петсонк (Annie Petsonk) отказалась отвечать на вопрос журналистов, требовала ли администрация президента Джо Байдена от авиакомпаний Китая избегать воздушное пространство России в обмен на одобрение рейсов.

В свою очередь, представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй (Liu Pengyu) также не стал упоминать этот вопрос в своем комментарии. Он заявил только, что постепенное восстановление авиасообщения «пойдет на пользу пассажиропотоку и торговле между государствами».

Ранее, в мае, Росавиация выдала допуски на выполнение рейсов на курортный остров Китая двум российским перевозчикам. Согласно документу, авиакомпания Red Wings теперь сможет выполнять два рейса в неделю из нескольких российских городов, включая Москву, Ростов-на-Дону, Владивосток, Красноярск, Хабаровск, Челябинск и Новосибирск, в китайский город Санья на острове Хайнань. Кроме того, разрешение на полеты получила авиакомпания «Икар», самолеты которой будут вылетать из Иркутска, Екатеринбурга, Москвы, Новосибирска, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы, Хабаровска и Красноярска.

