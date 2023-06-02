В НАТО призвали нарастить запасы и производство боеприпасов

Bloomberg: Столтенберг призвал членов НАТО немедленно увеличить выпуск 155-мм снарядов

Члены НАТО должны увеличить расходы на оборону и заключить больше контрактов с оборонными компаниями, дабы они могли немедленно увеличить выпуск боеприпасов, включая 155-миллиметровые снаряды для артиллерийских установок. К этому призвал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в ходе саммита глав МИД оборонного блока в Норвегии, сообщает Bloomberg.

«Нам нужно, чтобы этим занялись [все] члены альянса. Союзники [по НАТО] уже истощили запасы в рамках поддержки Украины, но это неустойчивый путь, поэтому нам нужно нарастить производство, чтобы выполнить новые и более амбициозные цели», — заявил генсек в ходе интервью.

По мнению Столтенберга, этих целей возможно достичь, если все члены НАТО подпишут соглашение об обязательных ассигнованиях на оборонные расходы в размере двух процентов от ВВП каждого участника оборонного блока.

Ранее стало известно, что НАТО подготовила секретный план на случай, если произойдет военное столкновение с Россией. Разработкой этих документов занимались постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями. При этом работа велась без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.