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06:21, 1 июня 2023Мир

НАТО подготовила секретный план на случай войны с Россией. Такой документ создан впервые со времен холодной войны

Responsible Statecraft: NATO подготовила секретный план на случай войны с Россией

Фото: Nacho Doce / Reuters

НАТО подготовила секретный план на случай, если произойдет военное столкновение с Россией. Это выяснил обозреватель Responsible Statecraft Йан Дэвис.

По словам журналиста, на предстоящем саммите НАТО в Вильнюсе будет предложено на одобрение «тысячи страниц секретных военных планов». В них впервые со времен холодной войны подробно описан сценарий прямого столкновения с РФ.

Как отметил Дэвис, разработкой этих документов занимались постоянные военные представители в штаб-квартире НАТО в Брюсселе за закрытыми дверями. При этом, узнал он, работа велась без какого-либо предварительного изучения со стороны законодателей и независимых экспертов.

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По мнению обозревателя, отсутствие прозрачности, характеризующее процессы долгосрочного военного планирования внутри альянса, создает серьезную проблему для демократического надзора. Также Дэвис привел слова председателя Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра, который 10 мая заявил о том, что странам альянса в любой момент нужно быть готовыми к конфликту.

Семейство военных планов НАТО

Североатлантический альянс руководствуется целым «семейством» военных планов, отмечает издание. Так, глобальная «Концепция сдерживания и обороны евроатлантического региона» (The Concept for Deterrence and Defense of the Euro-Atlantic Area, DDA) определяет, как НАТО действует в мирное, кризисное и военное время для выполнения обязательств по коллективной обороне. В ней же указано, какие средства необходимы для борьбы с двумя основными угрозами, которыми НАТО считает Россию и террористические группировки. Кроме того, DDA формирует стратегические планы и операции, а также выстраивает бюджет альянса, включая расходы на оснащение, материально-техническое обеспечение, содержание инфраструктурных объектов, командования и управления.

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Концепция «Региональные планы» (Regional Plans, RP) описывает, как НАТО будет защищать тот или иной географический район. Она объединяет планы национальной обороны государств-членов блока и направлена на оптимизацию переброски войск в заданное время и место.

«Стратегические подчиненные планы» (Strategic Subordinate Plans, SSP) призвана более предметно управлять силами в масштабе театра военных действий. Сейчас эта концепция пересматривается военным руководством НАТО.

«Требования к структуре вооруженных сил» (Force Structure Requirements, FRS) определяет количество сил и средств для реализации DDA и RP.

«Модель вооруженных сил» (Force Model, FM) высчитывает, что требуется для создания большего количества боеготовых войск на всей территории НАТО. В частности, именно эта концепция позволила привести в состояние повышенной боевой готовности 300 тысяч военнослужащих по сравнению с 40 тысячами бойцов годом ранее.

Угроза войны с Россией

Министр обороны Британии Бен Уоллес заявил, что Запад может столкнуться с угрозой прямой полномасштабной войны с Россией и Китаем уже к 2030 году. Он указал, что подготовка к обороне является первостепенной государственной задачей для многих западных стран, в связи с чем он счел оправданным повышение роста ежегодных военных расходов Лондона до 2,5 процента от ВВП.

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В свою очередь, координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что США не хотят перерастания текущего конфликта на Украине в войну против Запада. Чиновник подчеркнул, что война Москвы против Запада, США, НАТО приведет к намного большим страданиям в Европе.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что страны НАТО де-юре участвуют в конфликте на Украине. Он предупредил, что такая безответственная линия существенно повышает угрозу прямого военного столкновения ядерных держав.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу констатировал, что страны Запада уже ведут необъявленную войну против Москвы и Минска.

Сегодня мы вместе противостоим коллективному Западу, который ведет против наших стран, по сути, необъявленную войну

Сергей Шойгуминистр обороны России

Министр обратил внимание, что военная деятельность НАТО приобрела максимально агрессивную направленность, на которую указывает комплекс мероприятий по повышению боевой готовности объединенных вооруженных сил (ОВС) альянса в Восточной Европе. Шойгу добавил, что разворачиваются дополнительные воинские контингенты и военная инфраструктура. Кроме того, активизируется учебно-боевая и разведывательная деятельность около границ Союзного государства.

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    Марина Совина
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