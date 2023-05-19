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08:47, 19 мая 2023Мир

В Британии заявили об угрозе полномасштабной войны с Россией и Китаем

FT: министр обороны Британии заявил об угрозе прямой войны с Россией и Китаем к 2030 году
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Лондон считает, что Запад может столкнуться с угрозой прямой полномасштабной войны с Россией и Китаем уже к 2030 году, поэтому подготовка к обороне является первостепенной государственной задачей для многих западных стран. Об угрозе конфликта с Москвой и Пекином заявил министр обороны Британии Бен Уоллес в интервью для Financial Times (FT).

«К концу десятилетия мир станет более опасным и нестабильным местом, и оборона будет иметь более важное значение для нашей жизни. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру ... Нам всем нужно быть к этому готовыми», — заявил он, обосновывая необходимость роста ежегодных военных расходов Лондона до 2,5 процента от ВВП.

Министр также добавил, что готовящееся «украинское контрнаступление на российские позиции не станет еще одним рывком, который обязательно привел бы к прекращению конфликта», но Лондон будет в состоянии полной готовности, чтобы отреагировать на любое использование оружия массового поражения на Украине.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности организации заявил, что растущий поток оружия, поставляемого Киеву, свидетельствует о желании НАТО добиться эскалации конфликта. По его мнению, страны Запада ведут прокси-войну с Россией на Украине.

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Виктория Кондратьева
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