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14:06, 4 июля 2025Культура

18-летняя дочь Абдулова подтвердила роман с 32-летним режиссером

KP.RU: Дочь Абдулова Евгения подтвердила роман с режиссером Федорцовым
Ольга Коровина

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Дочь народного артиста РСФСР Александра Абдулова Евгения подтвердила роман с режиссером Алексеем Федорцовым. Об этом пишет KP.RU.

По данным источника, 18-летняя Евгения появилась вместе со своим однокурсником Федорцовым на премьере сериала «Открытый брак. Акт Второй». Известно, что возлюбленному девушки 32 года.

С 2006 года Александр Абдулов состоял в браке с Юлией Мешиной, в 2007-м у пары родилась дочь Евгения. Сообщалось, что наследница актера поступила во ВГИК на режиссерский факультет — девушка снимается в фильмах и работает над сценариями.

Ранее Евгения Абдулова заявила, что боится предвзятости из-за знаменитой фамилии.

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